La iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta Sheinbaum, que propone elegir 100 pluris por voto mediante circunscripción y 100 más serían los mejores perdedores, sólo “raspará” a sus aliados y representa mayor riesgo para el PRI, consideró Gustavo Zúgiña, especialista en comunicación política.

Recordó que los espacios de los plurinominales generalmente son usados para políticos que “o son dinosaurios, o no gozan de buena reputación o son los liderazgos de partidos”.

Anticipó que el golpe sería principalmente para el PRI, el cual actualmente es quinta fuerza en la Cámara de Diputados y cuarta en el Senado.