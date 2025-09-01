Este miércoles a las 13:00 el gobernador Pablo Lemus Navarro, ofrecerá por primera vez, una disculpa pública por desaparición.

Luego del fallido intento de la fiscalía el pasado mes de agosto, la cual revictimizó a las familias de Dalia, Luis Ramón, Carolina y Bernardo, ahora será el ejecutivo estatal quien se disculpe, como parte de la reparación del daño que demanda la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Con esta disculpa pública, el estado reconoce las graves omisiones en la búsqueda de los cuatro jóvenes, desaparecidos hace 15 años. (Por Gricelda Torres Zambrano)