El propietario del bar arrasado por un incendio durante las celebraciones de Año Nuevo en Suiza, aseguró que el establecimiento cumplía con todas las normas de seguridad.

El hombre afirmó que el bar fue inspeccionado en varias ocasiones durante la última década sin que se encontraran riesgos, sin embargo, autoridades señalan que el respeto a las normas de seguridad es la principal línea de la investigación.

El siniestro, ocurrido la madrugada del primero de enero, dejó 40 personas muertas y 119 heridas.