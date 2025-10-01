El Gobierno de México oficializó la estrategia para combatir la extorsión a partir de este año.

El documento instruye a los gobiernos estatales a armonizar sus leyes antes de que concluya enero y ordena a la Fiscalía General de la República emitir un manual único para la investigación y persecución del delito.

Además, alínea la estrategia con presupuesto, fondos federales y nuevos criterios de medición de este crimen.