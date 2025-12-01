La inversión pública y mixta se incrementará a partir del 2026, adelanta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a presentar iniciando el año un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas. Eso va a ser muy bueno para el país, va a aumentar la inversión en todas las obras públicas, con inversión pública e inversión mixta, también, un esquema muy distinto a lo que eran las apepés, ya lo presentamos en electricidad, también en Pemex va a haber una parte de proyectos mixtos, en carreteras también y en otras obras de infraestructura. Entonces vamos a presentar este esquema”.

Este esquema, señala, ya se probó en el sexenio anterior en infraestructura carretera y durante la actual administración sirvió para impulsar obras como los aeropuertos de Nayarit y Puerto Escondido. (Por Arturo García Caudillo)