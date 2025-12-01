Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum su intención de invitar formalmente al Papa León XIV, a que visite México.

“De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa, lo hago público aquí, anuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla, entonces estamos buscando una llamada para, recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Icela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora hay que formalizarla”.

Y es que se especula que el Santo Padre podría venir a México en el mes de marzo a la reinauguración del estadio Azteca. Por cierto, Sheinbaum también confirma su decisión de no asistir a la inauguración del Mundial 2026, a pesar de que será en la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)