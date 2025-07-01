La Secretaría del Campo del Estado de México confirmó 27 casos de gusano barrenador detectados hasta el 27 de enero, los cuales se mantienen contenidos mediante medidas preventivas, informó su titular María Eugenia Rojano Valdés.

Detalló que operan 20 brigadas con 40 médicos veterinarios y más de 500 trampas para la mosca transmisora, principalmente en municipios del sur del Estado de México como Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Sultepec.

La funcionaria precisó que el primer caso ya sanó y que la estrategia es atender de inmediato cada reporte para evitar la dispersión.

Añadió que se sumarán mil trampas adicionales para ampliar el radio de vigilancia.