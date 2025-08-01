El mediocampista mexicano Edson Álvarez, dice estar feliz por su llegada al Fenerbahçe de Turquía donde los aficionados lo han tratado muy bien y lamenta no poder debutar en el juego de este miércoles contra el Benfica de los playoffs de la Champions League.

“Ha sido como lo esperaba, llegar a un equipo tan grande eso significa que tienen una afición increíble, desde el primer día la gente me ha mostrado mucho cariño y eso es importante para mi como jugador porque de esa manera puedo sacar mi mejor versión, desafortunadamente no podré estar en el partido, pero apoyaré al equipo desde donde sea; realmente estoy mu emocionado de poder jugar con ellos, el club y los jugadores tenemos el objetivo que es ganar”.

Lo más factible será que Álvarez debute en la Superliga de Turquía, el próximo domingo 31 de agosto, en el partido contra el Gençlerbirliği Spor Kulübü en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México; de no ser así, se espera que por lo menos salga a la banca. (Por Manuel Trujillo Soriano)