Un aparatoso accidente ocurrido la noche de este martes en la avenida Revolución, a la altura de la calle Carlos Fuero, en la colonia Magaña, dejó como saldo tres personas lesionadas y un automóvil deportivo completamente destruido.
De acuerdo con el reporte, el vehículo se impactó de manera violenta contra uno de los pilares de la Línea 3 del Tren Ligero. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los tres ocupantes: uno fue reportado en estado grave, mientras que los otros dos presentaron lesiones de regular gravedad. Todos fueron trasladados a un puesto de socorros para recibir atención médica.
Vecinos denunciaron que el semáforo de la intersección lleva semanas sin funcionar, lo que pudo contribuir al accidente. Testigos informaron a Policías Viales que una camioneta habría chocado al auto por alcance, provocando el impacto contra el pilar, para luego darse a la fuga. El automóvil siniestrado fue declarado pérdida total. (Por Edgar Flores Maciel)
Tres lesionados deja choque contra pilar del Tren Ligero en la avenida Revolución
