Vacunas, registros al seguro médico al estilo Jalisco, servicios de registro civil y correcciones de CURP, estos son algunos de los servicios y atenciones entregados a los damnificados de Puerto Vallarta, donde más de mil fincas quedaron bajo el agua, es voz de Andrea Blanco Coordinadora Estatal de Desarrollo Social.

“Se brindaron más de 6 mil servicios de registro civil trámites gratuitos, además a través del Fondo Estatal para Desastres Naturales, el Foeden, se aprobó apoyar a 599 familias del municipio de Tototlán y 93 familias de Puerto Vallarta con una bolsa de alrededor de 25 millones de pesos, ya se está analizando una segunda declaratoria en Puerto Vallarta para extender los apoyos”.

El gobierno del Estado ha recibido 11 solicitudes de municipios para la declaratoria de emergencia tras desastres naturales, principalmente inundaciones. (Por Gustavo Cárdena)