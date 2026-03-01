El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, informó que se invirtieron casi 300 millones de dólares en la remodelación del estadio Azteca y que ese escenario después del Mundial será la casa de Atlante, América y Cruz Azul.

“El estadio Banorte que se reinaugura el propio sábado representa una inversión de casi 300 millones de dólares lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años, van a jugar ahí por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada anticipó que el partido de México contra Portugal del sábado en el Azteca, “será un ensayo para el Mundial” y no habrá estacionamiento disponible para particulares.

“En cuanto a movilidad yo quiero decirle algo muy importante, decir que no va a haber estacionamiento para autos particulares; esto creo que hay que informarlo muy bien para que desde distintos modos de transporte puedan llegar, desde bicicleta hasta las distintas modalidades de transporte público y también privado”.

La Selección de Portugal ya arribó a Cancún donde permanecerá hasta el viernes antes de viajar a la Ciudad de México para el juego contra el Tri. (Por Manuel Trujillo Soriano)