El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la creación de un programa para mejorar la calidad del agua en viviendas, con una inversión de 20 millones de pesos.

La estrategia, impulsada por la alcaldesa Verónica Delgadillo, contempla la entrega de filtros, pastillas de cloro y tinacos en colonias con problemas en el suministro.

El plan será operado por la Coordinación de Combate a la Desigualdad y se abrirá una convocatoria para acceder a los apoyos.

Autoridades señalaron que la medida forma parte de una estrategia integral para atender la problemática del agua desde un enfoque de salud pública.

Además, se destacó la necesidad de renovar la infraestructura hidráulica para resolver de fondo el problema en la ciudad.