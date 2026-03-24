El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que la zona del Parque Agua Azul será la estación principal en Guadalajara del tren de pasajeros México–Querétaro–Irapuato–León–Guadalajara.

El punto se integrará con la futura Línea 5 del transporte público, que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el centro de la ciudad a partir de mayo.

Esta articulación permitirá enlazar el nuevo sistema ferroviario con el Macrobús y el Tren Ligero.

Autoridades federales y estatales afinan el trazo del proyecto, que contempla más de 580 kilómetros de recorrido y conexión con seis estados.

La obra forma parte de la estrategia nacional para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros.