La organización Mujeres Empoderadas A.C. fijó su postura ante el incremento al salario mínimo, al advertir que un aumento abrupto en un contexto de crecimiento económico de 0.3 por ciento podría afectar a mujeres emprendedoras y ampliar la brecha de informalidad.

La agrupación, que cuenta con 40 capítulos en México y 25 en el extranjero, señaló que muchas micro y pequeñas empresas operadas por mujeres trabajan con márgenes reducidos, por lo que un alza salarial sin medidas de acompañamiento, podría obligarlas a recortar personal o migrar a la informalidad.

La organización manifestó su apoyo a un salario digno, pero bajo condiciones como incrementos graduales proporcionales al crecimiento económico, incentivos para la formalización de pymes y programas de capacitación y digitalización para mujeres emprendedoras. (Por Edgar Flores Maciel)