Con una inversión de 9 millones 800 mil pesos, este fin de semana fueron entregadas las obras de rehabilitación de la Unidad Deportiva 14 de Febrero, conocida como los Campos Rojos, en la colonia Polanquito, donde se renovaron las canchas de futbol, de frontón, los juegos infantiles, los baños, señalamientos y otros servicios. Así lo anunció el coordinador de Cuidamos Guadalajara, Marcos Ocegueda Sánchez.

“A partir de la convocatoria de los fondos de corresponsabilidad Cuidemos Guadalajara, me gustaría reflexionar rápido porque estamos en la semana de la participación ciudadana. Ayer fue día de la participación ciudadana y es muy importante que, si decidimos pertenecer a una comunidad, participemos; participamos desde la idea de venir a una cancha a hacer tantito deporte.”

El Ayuntamiento tapatío pidió a los habitantes de Polanquito hacer uso responsable y mantener en buen estado la Unidad Deportiva 14 de Febrero. (Por Gustavo Cárdenas)