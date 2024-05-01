Que no es tan grave la baja en envío de remesas desde Estados Unidos, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ayer leía una nota, no recuerdo dónde, qué decía que ahora nuestros compatriotas que están allá trabajando ya no les importa tanto sus familias. Obviamente no tiene nada que ver con eso, sino más bien con una situación de temor o preocupación que se ha impuesto sobre la situación que se vive actualmente. Pero en general el impacto que pudiera haberse vivido no es tan drástico por la situación económica del país, la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad que hemos tenido en el gasto y al mismo tiempo el apoyo a la gente”.

Sin embargo, dice, lo que más le preocupa es que las remesas llegan principalmente a las comunidades que menos tienen y ahí realmente hacen falta. (Por Arturo García Caudillo)