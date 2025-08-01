La tormenta de la madrugada de este viernes dejó alrededor de 200 casas afectadas en el fraccionamiento Las Lilas, en El Salto, donde el agua alcanzó entre 60 y 80 centímetros de altura.

El director de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez, informó que varias familias fueron evacuadas de manera preventiva y pasaron la noche con familiares.

Personal del SIAPA trabajó durante la noche en las compuertas del Río Santiago para contener el nivel del agua.

Autoridades municipales y estatales realizan la evaluación de daños y se prevé solicitar declaratoria de desastre.

Aunque la lluvia impactó con mayor fuerza en El Salto, también se registraron inundaciones y vehículos varados en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan.

Las labores de limpieza continúan en la zona afectada.