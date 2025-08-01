La puesta en escena “Madres ¡El cielo es el límite!” se presentó este jueves en el Teatro Galerías, con dos funciones que, aunque no registraron un lleno total, lograron conectar con el público tapatío gracias a una propuesta que mezcla humor, reflexión y sensibilidad.

El elenco está conformado por reconocidas actrices como Marlene Favela, Ana Serradilla, Iliana Fox, Gina Varela y Ariane Pellicer, quienes dieron vida a cinco mujeres con diferentes historias y perspectivas sobre la maternidad, dejando en claro que ser madre va mucho más allá del hecho de dar a luz.

A lo largo de casi dos horas de obra se abordan tema como las dudas que acompañan a las mujeres en el proceso de maternar, los prejuicios sociales, la búsqueda de la felicidad y la valentía para salir de la zona de confort.

Tras su paso por Guadalajara, continuarán con su gira por distintas ciudades del país, para mostrar las diversas experiencias de ser madre. (Por Pilar Gutiérrez)