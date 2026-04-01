En un plazo máximo de un mes, los vehículos que circulen en Jalisco con placas de Guanajuato podrán ser sancionados por infracciones viales, como el exceso de velocidad, y dichas multas se verán reflejadas en la entidad de origen, informó el director de Seguridad Vial del estado, Carlos Soto Morfín.

“Si alguien con una placa foránea sea visitante, o sea local, es sancionado por alguna de las cuestiones que hemos hablado y sobre todo por el rebasar los límites de velocidad, pues no quede en impunidad esa sanción porque entonces tenemos estos siniestros viales producto de una conducta de riesgo por parte de las personas conductoras. Ya lo unico que falta es terminar los ajustes tecnológicos, entonces yo esperaría que nos esté dando luz verde a la Secretaría de Hacienda probablemente en los próximos 15 días, un mes máximo”.

Agregó que, en el marco de la Cruzada Nacional de Seguridad Vial, se busca ampliar este esquema a vehículos con placas de Michoacán, Estado de México y Oaxaca, para que las sanciones por violaciones a la normativa vial en Jalisco también tengan efecto en sus estados de origen. (Por Edgar Flores Maciel)