Gerardo ‘N’, alias ‘El Congo’, fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo confirma el titular de la Fiscalía General de Michoacán, Carlos Torres Piña, Aunque, la institución espera ejecutar una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El fiscal explicó que, por motivos de salud, ‘El Congo’ no acudió a la audiencia inicial.

Después de su estabilización, la audiencia ocurrió el 11 de marzo y el proceso concluyó con la vinculación a proceso por narcomenudeo.