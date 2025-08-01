La directora del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Patricia Martínez, advirtió que los segundos pisos tienen una vida útil muy corta y no representan una solución de largo plazo al congestionamiento vial en la avenida López Mateos.

“¿Qué es lo que hemos analizado en otros casos? Pues que los segundos pisos tienen una vida útil muy corta, funcionan por pocos años, pero después tienen lo que se conoce como demanda inducida, es decir, genera que más vehículos los utilicen y por lo tanto, hay un nivel de saturación”.

Martínez subrayó que deben conocer a fondo el proyecto del viaducto para emitir una opinión técnica, y recordó que en 2023 los diálogos por López Mateos derivaron en acuerdos como limitar la construcción de vivienda en la zona y mejorar la conectividad mediante nuevas vialidades. (Por Marck Hernández)