Luis Alberto “N”, el supuesto líder de la organización criminal “Los Estúpidos”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

El juez de control que determinó la vinculación de Luis Alberto reclasificó el delito por el que se le acusa, de secuestro a homicidio calificado.

La argumentación para la reclasificación del delito fue que el secuestro de la víctima fue el medio para asesinarlo.

Además, se fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, así como la medida cautelar de prisión preventiva.