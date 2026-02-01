Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el primer simulacro de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, así lo confirma la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“Ciudad de México y Estado de México, próximo miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana. Van a soñar 13 mil 900 altavoces que están ubicados en esta zona de la Ciudad de México y Estado de México. Asimismo, sonará el alertamiento por telefonía celular, que por cierto, hoy se le informó a la presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, asimismo en el cambio del mensaje que en breve se podrá ya tener la modificación solicitada”.

De igual forma, adelanta que habrá dos simulacros a nivel nacional los días miércoles 6 de mayo y el sábado 19 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)