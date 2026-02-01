Tony Sheridan fue un guitarrista y cantante británico de rock and roll y rhythm & blues.
Alcanzó notoriedad a comienzos de los años sesenta por sus grabaciones en Hamburgo junto a los entonces poco conocidos The Beatles, con quienes registró temas como “My Bonnie”, considerado el primer disco publicado con participación del grupo.
Su estilo mezclaba rock temprano, blues y toques de jazz, con gran virtuosismo guitarrístico.
Aunque nunca logró fama masiva, Sheridan es recordado como figura clave en los inicios del rock europeo y en la historia temprana de The Beatles.
Sheridan falleció el 16 de febrero de 2013 en Hamburgo, Alemania.
