Luego de su éxito en redes sociales, los payasitos regiomontanos Alita y Meñique llegan a Guadalajara para ofrecer su espectáculo para toda la familia, pero con valores para los niños, así lo mencionó el dúo de artistas en entrevista con Notisistema.

“Es variado, pueden ver exactamente lo que ven en las redes sociales, pero ahora en vivo y con algo completamente nuevo, van a reír, van a bailar, se van a disfrutar en familia, porque es un show preparado cien por ciento para toda la familia con humor 100 por ciento blanco qué es lo que nos caracteriza y siempre enfocándonos en darles buenos valores, que les interese las cosas bonitas, los chistes bonitos y nos ha servido mucho involucrar a toda la familia que se diviertan con nuestro contenido”.

Alita y Meñique se presentarán este domingo 10 de agosto en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)