La Fiscalía General de la República abrió tres carpetas de investigación tras la localización de 16 tomas clandestinas de hidrocarburos en el municipio de Degollado, al norte de Jalisco.

Las indagatorias se iniciaron luego de que personal de Petróleos Mexicanos denunció la detección de conexiones ilegales en distintos tramos del poliducto Salamanca–Guadalajara, ubicadas cerca de las comunidades de El Rosario, Quirinos y Los Fresnos.

La dependencia informó que el Ministerio Público Federal continuará con la integración de los expedientes para deslindar responsabilidades conforme a la ley, mientras que Pemex confirmó que no hubo detenidos y que los indicios quedaron a disposición de la autoridad. (Por Edgar Flores Maciel)