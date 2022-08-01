Sobre la calle Juan Manuel, en la zona centro de Guadalajara, hay entre 15 y 20 papelerías que ya surten las listas de útiles para el regreso a clases. Janeth Montes, trabajadora de una, explica que ofrecen descuentos si las familias compran todo en un solo lugar.
“¿Cómo cuánto se gasta un papá, un promedio? – Un promedio, pues si es una sola lista, más o menos como 500-600 pesos; ya si vienen con listas con mil, mil y algo, ya depende qué cosas le pidan, porque hay algunas listas que solo les piden poquito y se gastan como 400 pesos. – ¿Si es colegio? – Sí, si es colegio, sí se gastan como 900 pesos a mil pesos por hijo.”
Pese a que faltan poco menos de 2 semanas para el regreso a clases, las papelerías reportan baja afluencia de papás. (Por Gustavo Cárdenas)
