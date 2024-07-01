Son focos rojos en materia de congestionamiento vial en Zapopan: los cruceros de las avenidas Santa Margarita y Aviación; Santa Margarita y Servidor Público; así como el crucero con semáforo de Periférico y avenida Tabachines.

Por ello, el Ayuntamiento y la Secretaría estatal de Obra Pública comenzaron con estudios de aforos y posibles soluciones para agilizar las zonas. Así lo explicó el titular de la dependencia, David Zamora Bueno.

“Es una problemática muy compleja de los últimos semáforos que tenemos en el Periférico. Aquí se va a analizar; ya hay un proyecto ejecutivo para hacer el retorno vehicular oriente. Hay que integrarlo en el semáforo, hay que retirarlo, hay que hacer otro tipo de estructura para que pueda funcionar, sobre todo la estación de mi Macro Periférico.”

El secretario de Obra Pública señaló que los proyectos están en etapa de estudios y diagnóstico; luego presentarán las posibles soluciones viales. (Por Gustavo Cárdenas)