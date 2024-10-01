Alberto Iglesias Fernández-Berridi (nacido en San Sebastián, España, el 21 de octubre de 1955) es un compositor español de bandas sonoras y música contemporánea.

Comenzó su formación en armonía, contrapunto y piano, y también estudió música electrónica, lo que le permitió crear texturas sonoras originales.

Su reconocimiento internacional se consolidó gracias a sus colaboraciones con el cineasta Pedro Almodóvar —en películas como Todo sobre mi madre, Hable con ella o Volver—, y ha sido nominado al Oscar en cuatro ocasiones por títulos como The Constant Gardener y Tinker Tailor Soldier Spy.

Con una paleta que va desde la electrónica sutil hasta orquestaciones clásicas, Iglesias ha marcado el cine español y la música de cine moderna con su estilo evocador y versátil.