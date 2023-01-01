Alfonso Ortiz Tirado fue un médico y cantante mexicano, conocido como el “Tenor de las Américas”.
Nacido en Álamos, Sonora, combinó dos pasiones: la medicina, especializándose como cirujano, y la música, destacándose como intérprete de ópera y canciones populares.
Ortiz Tirado se convirtió en una figura emblemática de la música romántica, interpretando boleros, tangos y canciones rancheras.
Su voz cálida y melodiosa lo llevó a triunfar tanto en México como en escenarios internacionales.
Entre sus interpretaciones más destacadas están “Júrame”, de María Grever, y “Amor de mis amores”.
Además de su carrera musical, Ortiz Tirado fue filántropo, dedicando gran parte de su vida a apoyar causas humanitarias y sociales.
En su honor, se celebra anualmente en Álamos el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), uno de los eventos culturales más importantes de México.
Su legado como médico, artista y benefactor sigue siendo recordado con admiración.
Ortiz Tirado nació el 24 de enero de 1893 en Álamos, Sonora, México.
