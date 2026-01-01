La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Veracruz la entrega de 200 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar.

Ante beneficiarios del Infonavit, afirmó que la estrategia marca un cambio frente a modelos previos que privilegiaron intereses privados.

Informó que el instituto reestructuró 4.8 millones de créditos considerados impagables y que el plan federal prevé la construcción de 1.8 millones de viviendas en el país.