​Carlos Castellano Gómez fue un compositor y músico español, nacido en Montalbán de Córdoba.

Autodidacta en sus inicios, se trasladó a Madrid en 1932 para estudiar en el Real Conservatorio de Música, donde perfeccionó su formación en armonía y composición.

A lo largo de su carrera, compuso cerca de 2,000 canciones, destacando coplas como “La luna y el toro” y “La morena de mi copla”, esta última con más de doscientas versiones.

Además, compuso la música de 30 películas.

Sus obras fueron interpretadas por artistas de renombre como Estrellita Castro, Angelillo, Pepe Marchena, Sara Montiel, Manolo Escobar, Antoñita Moreno y Carmen Sevilla.

Falleció el 13 de marzo de 2002 en Fuengirola, dejando un legado significativo en la música española.