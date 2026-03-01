Los Tigres otra vez están cerca de fracasar en la Copa de Concacaf, pues este jueves perdieron 3-0 de visita al Cincinnati en la ida de octavos de final.

Los goles del triunfo para los de la MLS fueron de Kévin Denkey en dos ocasiones y uno más de Tom Barlow.

El equipo norteño tuvo problemas para llegar y lo hizo apenas horas antes del juego, al respecto el técnico Guido Pizarro.

“Sinceramente, todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio. Nadie piensa en los jugadores. Hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5 de la tarde al hotel y vinimos a jugar; pienso que no es serio, porque tenemos que pensar en los jugadores y la gente para un mayor espectáculo. Todo lo que pueda decir puede sonar a excusas”.

En otro juego el Seattle también logro una goleada de 3-0, sobre el Vancouver en Canadá. (Por Martín Navarro Vásquez)