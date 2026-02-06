“Da Ya Think I’m Sexy?” es una canción del cantante británico de rock Rod Stewart que llegó a los primeros lugares de popularidad en todo el mundo un día como hoy, 7 de febrero, pero de 1979.

Rod Stewart recibió una demanda por infracción a los derechos de autor, por parte del músico brasileño Jorge Ben que afirmó que el coro fue copiado de su canción “Taj Mahal”.

Finalmente la demanda fue aceptada a favor de Ben, que según él arreglaron el problema de manera amistosa, ya que Stewart decidió donar todas las ganancias del tema a UNICEF.

En 2012 y en su autografía Rod admitió que fue un plagio inconsciente.