Los Tigres tuvieron feria de goles en el Volcán luego de vencer 5-1 al Santos Laguna al iniciar la fecha 5 del Clausura 2026.

Joaquim, Edgar López, Ángel Correa de penal, Diego Laínez y Diego Sánchez anotaron los goles de la victoria.

Necaxa se reencontró con el triunfo al derrotar 4-1 al Atlético de San Luis. Los goles fueron de Julián Carranza, Tomás Badaloni, Alexis Peña y Ricardo Monreal por los rayos, mientras que por los potosinos descontó Joao Pedro de penal; además les afectó que todo el segundo tiempo jugaron con 10 por expulsión de Robson Bambu.

En el otro juego en Tijuana se registró empate sin goles entre Xolos y Puebla.

Para este sábado en el resto de los juegos de la fecha 5: Querétaro Vs León, Toluca-Cruz Azul, Atlas Vs Pumas, Pachuca-Juárez, y América Vs Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez)