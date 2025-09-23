“Jailhouse Rock” es una canción de rock and roll grabada por Elvis Presley en 1957, escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller para el filme homónimo.

Lanzada como sencillo el 24 de septiembre de 1957, alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos y Reino Unido.

Su estilo combina humor, coreografía carcelaria e irreverencia con una energía pura de los primeros días del rock.

Con el tiempo se transformó en un clásico perdurable, incluido en la lista de las “500 canciones que moldearon el rock and roll” del Rock & Roll Hall of Fame.