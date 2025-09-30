Julie Andrews, nacida Julia Elizabeth Wells el 1 de octubre de 1935 en Walton-on-Thames, Inglaterra, es una actriz, cantante y autora británica reconocida por su voz pura de cuatro octavas y su estilo refinado.

Inició su carrera infantil en espectáculos de vaudeville y teatro, y triunfó en Broadway con My Fair Lady y Camelot.

En el cine alcanzó la consagración con Mary Poppins (1964), por la cual ganó un Óscar, y como María en The Sound of Music (1965).

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios, incluidos Grammys, Globos de Oro y Emmys, y fue nombrada Dame del Imperio Británico en 2000 por sus contribuciones al arte.