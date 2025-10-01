La Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara dio a conocer que hay cambio en el cartel programado para el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.

El matador español Román Collado, al no recuperarse de una lesión en su hombro izquierdo, no podrá estar presente en el ruedo tapatío y se anuncia que en su lugar se presentará el hidrocálido Miguel Aguilar en la que será la quinta corrida de la Temporada Grande. De esta manera Aguilar completa el cartel con Uriel Moreno “El Zapata” y André Lagravere “El Galo” con toros de la ganadería de San Mateo.