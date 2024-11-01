Keith Emerson (Todmorden, Inglaterra, 2 de noviembre de 1944 – Santa Mónica, 11 de marzo de 2016) fue un virtuoso tecladista, compositor y pionero del rock progresivo.

Alcanzó fama mundial como fundador de Emerson, Lake & Palmer, donde revolucionó el uso del sintetizador Moog y los teclados en el rock.

Su estilo combinó técnica clásica, jazz y rock, con espectáculos intensos y arreglos complejos en obras como “Lucky Man”, “Tarkus” y “Pictures at an Exhibition”.

Emerson es recordado como uno de los tecladistas más innovadores del género, influyendo profundamente en generaciones de músicos del rock progresivo.