Un joven de aproximadamente 27 años resultó lesionado tras ser atacado con un arma blanca en las inmediaciones de la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la agresión ocurrió durante una presunta riña en la vía pública, donde el hombre fue atacado con un objeto punzocortante.

La víctima presentó diversas heridas en los hombros y en ambas manos.

Tras el ataque, se trasladó por sus propios medios a la unidad médica Cruz Verde Delgadillo Araujo, donde recibió atención para estabilizar sus lesiones.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad o características de los presuntos agresores, quienes lograron escapar tras el incidente.

Elementos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el motivo de la riña y localizar a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)