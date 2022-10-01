Out of the Blue es el séptimo álbum de estudio de Electric Light Orchestra (ELO), escrito y producido por Jeff Lynne.

Publicado como doble LP, mezcla pop, rock orquestal y art rock con abundantes arreglos de cuerdas, sintetizadores y coros exuberantes.

Incluye éxitos como “Mr. Blue Sky”, “Turn to Stone” y “Sweet Talkin’ Woman”.

Fue un éxito comercial, vendiendo millones de copias y considerado uno de los trabajos emblemáticos de la banda.

Out of the Blue salió al mercado el 3 de octubre de 1977.