El grupo Maroon 5 fue el encargado de inaugurar la Arena Guadalajara la noche de este jueves.

15 minutos después de las 9 de la noche las luces del recinto se apagaron y la emoción de los casi 13 mil asistentes se intensificó por ver entrar al escenario a la agrupación.

En una de sus primeras interacciones, el líder y vocalista de la agrupación, Adam Levine, saludó con un sencillo y en español “Que pasa Guada” para después agradecer la presencia de cada uno y pedir que cantaran libres.

En total, fueron 23 canciones las interpretados por Maroon 5, entre las que destacaron “This Love”, “Animals”, “Girls like you” y “Moves like Jagger”, sin embargo y después de casi 2 horas, la agrupación no podía despedirse de los tapatíos sin cantar uno de sus más grandes éxitos “Sugar”, con la que dejó a la gente feliz por verlos una vez más en la ciudad.

Previo al concierto, autoridades tapatías y dueños del recinto develaron la placa inaugural, con la que la Arena Guadalajara oficialmente abre sus puertas y el próximo evento en el recinto será el de la cantante Yuri. (Por Katia Plascencia Muciño)