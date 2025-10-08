Sean Taro Ono Lennon creció rodeado de arte y música, y desde joven colaboró en proyectos de su madre. En los años noventa formó parte del grupo Cibo Matto y en 1998 lanzó su primer álbum solista, Into the Sun, seguido por Friendly Fire en 2006.
Además de músico y compositor, ha sido productor y multiinstrumentista, participando en proyectos como The Ghost of a Saber Tooth Tiger y The Claypool Lennon Delirium.
En 2024 presentó Asterisms, un disco que muestra su madurez artística y su estilo entre el rock, el pop y la experimentación sonora.
Nació un día como hoy 9 de octubre, pero de 1975 en Nueva York; es hijo de John Lennon y Yoko Ono.
🎶 El Sonido de la Música – Sean Lennon
