Silvestre Vargas fue un influyente violinista y director mexicano, reconocido por su papel clave en el desarrollo y popularización del mariachi.

Nacido el 31 de diciembre de 1901 en Tecalitlán, Jalisco, es especialmente conocido por haber dirigido el famoso Mariachi Vargas de Tecalitlán, una agrupación que transformó el mariachi en un símbolo de la cultura mexicana.

Bajo su liderazgo, el Mariachi Vargas modernizó el estilo y repertorio, incorporando arreglos más complejos y fusionando géneros, lo que permitió llevar el mariachi a audiencias nacionales e internacionales.

Un día como hoy, 7 de octubre, pero de 1985 falleció a la edad de los 85 años.