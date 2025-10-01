El huracán “Priscilla” alcanzó la categoría 2 sobre el océano Pacífico, al ubicarse a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su amplia circulación provoca lluvias fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, así como en Sinaloa y la península bajacaliforniana.

Autoridades mantienen vigilancia permanente ante las precipitaciones y posibles efectos del fenómeno, que podría debilitarse en las próximas horas antes de tocar tierra en Baja California.