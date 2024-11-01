El peso mexicano cerró la semana con una apreciación de 0.3 por ciento y se ubicó en 18.18 unidades por dólar, su nivel más fuerte desde julio de 2024.

Con una ganancia acumulada de 12.7 por ciento en 2025, la moneda se posiciona como la sexta con mejor desempeño global, superada solo por Rusia, Hungría, Suecia, República Checa y Colombia.

El avance responde al optimismo de los mercados ante un posible recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.

Analistas señalaron que la inflación en Estados Unidos se mantiene contenida, lo que sostiene esa expectativa. Según proyecciones el tipo de cambio podría cerrar el año en 18.51 pesos por dólar.