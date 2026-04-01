La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las solicitudes de extradición enviadas por el Gobierno de Estados Unidos, que incluyen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuentan con pruebas suficientes para sustentar su procedencia.

La dependencia detalló que los documentos fueron recibidos el 28 de abril y, tras su revisión conforme al tratado bilateral, se determinó que carecen de elementos probatorios para acreditar responsabilidad.

No obstante, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, que definirá la viabilidad legal de las solicitudes.

Asimismo, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la difusión pública del caso, al señalar que existen disposiciones de confidencialidad en este tipo de procesos.