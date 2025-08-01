Con golazos en los minutos finales Chivas rescató el empate a tres goles de visita a los Xolos, en Tijuana, luego de que al minuto 76 perdía tres goles por cero, esto al iniciar la jornada 6 de la Liga MX. En los minutos iniciales salió por lesión Richard Ledezma y al 5′ Gilberto Mora anotó el primer gol; después autogol de Luis Romo. El otro tanto de Tijuana fue del camerunés Frank Thierry Boya. El Tala Rangel ya había parado un penal y en la gran reacción del Guadalajara anotaron: Armando González al minuto 74, Efraín Álvarez al 84 y Roberto Alvarado al 96, los dos últimos en goles de gran calidad.

Sobre la forma en que se salvaron de perder, esto dice el técnico del Rebaño Gabriel Milito. “Por supuesto que cada partido salimos a ganar; tal como se dio el partido, no era fácil remontar un 3-0. Y el equipo, con mucho orgullo y buscando en todo momento, lo consiguió. Pudo haber sido peor, haber sido una derrota; sin embargo, empatamos. No vinimos a empatar, pero tal como se dio el trámite, rescatamos un empate”. Chivas llegó a 4 puntos aún en zona baja de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)