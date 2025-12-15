Luego que concluyeran los foros sobre la reforma electoral, el Gobierno de la República se alista para hacer pública su propuesta, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y pues estaríamos haciéndola pública a principios del próximo año, quizá mediados de enero, algo así, estaríamos haciendo pública la propuesta. Yo lo he planteado el que, primero, nosotros concebimos la democracia como la definió Lincoln, ‘gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo’. Sí las minorías deben tener representación aunque no alcancen una diputación de manera nominal, pues también me parece bien. Lo que no estamos, o lo que desde mi perspectiva es fundamental en la reforma es las listas de plurinominales”.

Otro de los puntos que a Sheinbaum le interesa recalcar en su iniciativa, es la necesidad de desaparecer los organismos electorales locales y reducir los costos de las elecciones. (Por Arturo García Caudillo)