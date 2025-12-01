Cinco hombres fueron rescatados este domingo en el Río Palo María, en Puerto Vallarta, tras un incidente registrado en una de las cascadas de esta zona natural.

La Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos informó que dos jóvenes, de 16 y 20 años, cayeron en la cuarta cascada y sufrieron luxaciones en hombro y codo.

Guardavidas y rescatistas brindaron atención prehospitalaria en el sitio y realizaron maniobras para trasladar a los afectados, junto con otras tres personas, río abajo hasta una zona segura.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al visitar ríos y cascadas y a seguir las indicaciones de seguridad. (Por Edgar Flores Maciel)